CAN 2025 : Le Sénégal surclasse le Soudan et valide son ticket pour les quarts de finale

3 janvier 2026 Actualité

Le Sénégal poursuit sa belle dynamique dans cette CAN 2025 en battant le Soudan par 3 buts à 1 grâce à un doublé de Pape Gueye et un but de la pépite Ibrahima Mbaye.

Cueillis à froid par le Soudan, les lions de la Téranga ont réussi à renverser le match avant même la deuxième mi-temps avec un Pape Gueye des grands soirs.

Une victoire nette qui permet au Sénégal de valider son ticket pour les quarts de finale. L’équipe dirigée par Pape Thiaw affrontera soit la Tunisie ou le Mali.

