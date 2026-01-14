Uploader By Gse7en
CAN 2025 : Sadio Mané envoie le Sénégal en finale

14 janvier 2026 Actualité

Le Sénégal est en finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025. Les lions de la Téranga viennent de s’imposer par 1 but à 0 face à l’Égypte grâce à un but de Sadio Mané à la 77e minute.

Le Sénégal, dominateur, a réussi à battre une équipe égyptienne en bloc bas en s’appuyant sur son maître à jouer Sadio Mané. Après 2002, 2019 et 2021, le Sénégal jouera donc sa quatrième finale en CAN en ayant remporté l’édition 2021.

Les lions de la Téranga affreteront soit le Maroc, pays hôte ou le Nigéria sans Koulibaly et Habib Diarra qui seront absents pour cumul de cartons jaunes.

