Can Beach Soccer: le Sénégal rejoint l’Egypte en finale

Au bout d’un match âprement disputé, le Sénégal a renversé le Mozambique sur ses terres. Les Champions d’Afrique en titre vont disputer leur 8e finale de la Coupe d’Afrique en plus d’une 7e qualification à la Coupe du Monde 2023.

Que ce fut laborieux pour les Champions d’Afrique en titre. C’est sans doute l’un des plus difficiles matchs du Sénégal sur ses 3 dernières participations de la CAN voire plus. Face au Mozambique, à domicile, le Sénégal n’a pas réussi à concrétiser ses actions pendant plus de 20 minutes. Alors que Nelson Manuel et ses coéquipiers