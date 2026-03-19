CAN retirée au Sénégal : la FSF annonce un point de presse ce 19 mars à Dakar

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A la suite à la décision du Jury d’appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) de déclarer l’équipe du Senegal forfait (3-0) sur tapis vert et attribuant le titre continental au Maroc, la Fédération sénégalaise de Football (FSF) annonce un point de presse ce jeudi 19 mars à 13h au Noom Hotel Dakar.

La presse nationale et internationale est conviée à cette rencontre.

Pour rappel, le jury d’appel de la Confédération africaine de football a retiré, deux mois après une finale chaotique, le titre gagné par le Sénégal en Coupe d’Afrique des nations pour l’attribuer au Maroc, une décision « inique », a dénoncé la fédération sénégalaise qui va faire appel.

Dans un communiqué transmis mardi, l’instance, saisie par la Fédération marocaine, a annoncé avoir décidé de « déclarer l’équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale », pourtant remportée 1-0 (après prolongation) par les Lions de la Teranga, « le résultat étant homologué sur le score de 3-0 » en faveur du Maroc.

La fédération sénégalaise a dénoncé « une décision inique, sans précédent et inacceptable qui jette le discrédit sur le football africain », et indiqué qu’elle engagerait, « une procédure d’appel devant le Tribunal arbitral du sport » à Lausanne, en Suisse, « dans les plus brefs délais ».