Can U17 Le Sénégal en finale

Le Sénégal s’impose aux tirs au but (5-4) contre le Burkina Faso et se qualifie en finale de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans, édition 2023.

Le Sénégal est qualifié pour la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans (CAN U17). Opposés au Burkina Faso ce dimanche en finale de la compétition, les Lionceaux l’ont emporté lors des séances les tirs au but, après un score nul 1-1 à l’issue du temps réglementaire.

Dans cette rencontre, ce sont bien les Sénégalais qui ont été les premiers à ouvrir le score par l’intermédiaire d’Abdou Aziz Fall. Mais en deuxième période, les Lionceaux seront rattrapés par les Burkinabés grâce à l’égalisation de Windlsida Ouedraogo.

Ce sont finalement les tirs au but qui permettront de départager les deux équipes. Et dans cette séances, les Sénégalais ont été les plus adroits, l’emportant 5-4.

Qualifié pour la finale, le Sénégal affrontera le vainqueur de la deuxième demi-finale qui oppose le Maroc au Mali.