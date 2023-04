CAN U17 : Le Sénégal reçoit en amical la Zambie à 14h

Un Algérie depuis le samedi, l’équipe nationale du Sénégal U17 termine sa phase de préparation ce lundi avec un dernier match amical. Les Lionceaux U17 vont se mesurer contre la Zambie, ce lundi, à 14h, au stade de Rouiba.

Un match qui permettra au coach du Sénégal, Serigne Saliou Dia de murir sa stratégie pour mieux aborder la CAN U17 qui va démarrer le 29 avril jusqu’au 19 mai prochain. Le Sénégal est logé dans la poule A avec l’Algérie, le pays hôte, le Congo et la Somalie. La Zambie quant à elle, partage le groupe B avec le Nigeria, l’Afrique du Sud et le Maroc.

Cette CAN U17 se déroulera du 29 avril au 19 mai dans les villes d’Annaba, d’Alger et de Constantine, réunira des footballeurs nés le 1er janvier 2006 ou après.

