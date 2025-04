CAN U17:  Le Sénégal tenu en échec par la Tunisie (0-0)

Partager Facebook

Les Lionceaux dominateurs n’ont pas fait mieux qu’un match nul (0-0) face à la Tunisie bien regroupée en défense. Cette rencontre jouée ce vendredi entre dans le cadre de la 2ᵉ journée du groupe C de la CAN U17.

Dans l’autre match du groupe, la Gambie a explosé la Somalie (5-1). A l’issue de cette 2e journée, la Tunisie passe en tête de la Poule C avec 4 points + .

Le Sénégal est 2e avec 4 points + 1. La Gambie pointe à la 3e place avec 3 points + 3. La Somalie ferme la marche avec 0 point au compteur.

Pour la 3e et dernière journée du groupe C prévue lundi à 19h, on aura Sénégal vs Somalie et Gambie vs Tunisie. Les Lionceaux pourraient se contenter d’un nul, mais devront conclure face à la Somalie, l’équipe la plus faible du groupe, pour s’assurer de valider leur qualification en quarts de finale et décrocher leur billet pour le Mondial 2025.