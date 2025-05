CAN U20 : Le Nigeria élimine le Sénégal et file en demi-finale

Après un combat de 120 minutes, le Nigeria et le Sénégal se sont départagés à la séance de tirs au but dans ce premier quart de finale de la CAN U20. Grâce à deux arrêts d’Ebenezer Harcourt, le Nigeria l’a emporté et s’est qualifié pour le dernier carré (0-0, 3-1 t.a.b.).

Le Sénégal, champion en titre, a été éliminé dès les quarts de finale après une cruelle séance de tirs au but face au Nigeria (0-0, 3-1 tab). Une fin prématurée pour les Lionceaux de la Téranga qui ne défendront pas leur couronne continentale et manqueront leur cinquième participation consécutive à la Coupe du Monde U20.

Dans un match âprement disputé, les deux nations ont livré un véritable bras de fer tactique. Si la première période est restée stérile, elle a été marquée par une intensité remarquable. Le Nigeria, plus entreprenant balle au pied, a progressivement pris le contrôle du jeu, mais la rigueur défensive des Sénégalais, bien en place, a tenu bon.

Malgré une pression nigériane croissante dans les derniers instants du temps réglementaire, les protégés de Malick Daf ont résisté jusqu’au bout, poussant le match en prolongation.

Le Nigeria, plus précis dans l’exercice des tirs au but, a scellé le sort d’un match qui aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre. L’aventure s’arrête donc brutalement pour les Lionceaux, qui quittent la compétition la tête haute, mais les rêves brisés.