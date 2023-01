CAN U20: Un nouveau défi pour Malick DAF

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football des moins de 20 ans, Malick Daf, veut s’entourer de toutes les garanties pour monter une équipe compétitive, son groupe vainqueur du tournoi de l’UFOA en septembre dernier ayant été amputé de neuf joueurs.

Sur le groupe qui avait gagné le tournoi UFOA en septembre dernier, « seuls neuf joueurs prennent part actuellement à la préparation de l’équipe », entamée le 2 janvier dernier, en perspective de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de la catégorie, prévue en Egypte du 11 février au 19 mars prochains. Certains de ces joueurs concernés « sont actuellement avec l’équipe locale pour les besoins » du Championnat d’Afrique des nations (13 janvier-4 février) qui se poursuit en Algérie. « Les autres sont en Europe pour des essais ou pour honorer des contrats », a expliqué Malick Daf.

Selon le technicien, l’heure est aux derniers réglages, concernant la préparation de l’équipe nationale. « Nous venons de boucler notre troisième semaine de préparation. En début de stage, nous avons plutôt convoqué des joueurs qui n’avaient pas pris part au tournoi qualificatif. Là, nous sommes sur les derniers réglages », dit-il.

Les Lions sont logés dans la poule A de la prochaine CAN des moins de 20 ans, en compagnie de l’équipe de l’Egypte, pays hôte, et de celles du Nigeria et du Mozambique. Le Sénégal, trois fois vice-champion d’Afrique (2015, 2017 et 2019), est en quête d’un premier titre continental dans cette catégorie.

Le sélectionneur sénégalais se dit satisfait du travail déjà entamé et qui « avance bien. Chez les garçons, dit-il, nous sentons cette envie de vouloir faire partie du projet. Ce qui est important à nos yeux ». « L’état d’esprit est bon et nous allons, ces deux semaines qui arrivent, accentuer le travail sur les différentes animations offensives que l’on veut mettre en place », ajoute l’ancien entraîneur du Jaraaf de Dakar.

Malick Daff ne se fixe aucune limite avec son équipe. « L’objectif du Sénégal dans ces joutes, est d’atteindre les demi-finales, mais nous ne nous fixons pas de limite », déclare-t-il.