Cancer du sein au Sénégal : 2220 nouveaux cas et plus de 1300 décès par an, alerte la LISCA

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Environ 2220 nouveaux cas de cancer du sein sont recensés chaque année au Sénégal, avec plus de 1300 décès, selon la présidente de la Ligue sénégalaise contre le cancer (LISCA), Dr Fatma Guenoune.

Elle s’exprimait ce dimanche lors d’une randonnée pédestre organisée pour marquer le lancement des activités d’Octobre Rose, placées cette année sous le thème « Agir pour la vie »

« Pour le cancer du sein, nous avons environ 2220 nouveaux cas au Sénégal, avec une mortalité de plus de 1300 », a-t-elle déclaré. Selon elle, malgré une régression du cancer du col de l’utérus, le cancer du sein demeure une préoccupation majeure de santé publique.

Dr Guenoune a insisté sur l’importance du dépistage précoce, qui permet de détecter les éventuelles anomalies et de favoriser une prise en charge rapide.

À cet effet, la LISCA va mettre en place, à partir du 1er octobre, des consultations de dépistage à son siège. « Je demande à toutes les femmes de venir se faire dépister du lundi au samedi au niveau du siège », a lancé Dr Fatma Guenoune.

Selon elle, les femmes chez lesquelles des anomalies seront détectées au niveau des seins bénéficieront d’un accompagnement de la Ligue sénégalaise contre le cancer.

La présidente de la Ligue a toutefois relevé le coût élevé de la prise en charge du cancer et appelé à un renforcement du soutien financier à l’organisation afin de lui permettre de mieux accompagner les patientes.

Le lancement d’Octobre Rose a été marqué par une forte mobilisation populaire. Plus de 3400 personnes ont pris part à la randonnée organisée pour soutenir les activités de la LISCA