Drame en mer : un bébé de 2 ans jeté à l’eau à cause de ses pleurs, sous les yeux de sa mère

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Un récit glaçant vient une nouvelle fois illustrer les dangers et les violences auxquels sont exposés les migrants lors des traversées clandestines vers les îles Canaries.

Selon Enrique Espinosa, responsable du Consortium de sécurité et des urgences de Lanzarote, un enfant de deux ans a été jeté à la mer alors qu’il se trouvait à bord d’une embarcation avec sa mère. Le petit garçon a été précipité dans l’eau par les passeurs excédés par ses pleurs.

Le témoignage a été livré jeudi 24 septembre lors d’une intervention sur la radio locale Crónicas de Lanzarote. « Dans une embarcation, ils ont jeté à l’eau un enfant de deux ans qui pleurait avec sa mère », a rapporté le responsable des secours. Il est annoncé que cette pirogue est partie de la Gambie vers les îles Canaries.

Le sort de l’enfant n’a pas été précisé dans les informations disponibles. Enrique Espinosa a évoqué le cas de cet enfant alors qu’on l’interrogeait sur l’agression sexuelle d’une femme survenue lors d’une traversée en pirogue, pour laquelle trois hommes ont été arrêtés et placés en détention provisoire par la police espagnole.