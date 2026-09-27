Dossier ASER-AEE Power , Pauvreté, Énergie: Thierno A. Sall interpelle le gouvernement

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Le député Thierno A. Sall a appelé ce dimanche, les autorités sénégalaises à concentrer leurs efforts sur la lutte contre la pauvreté, le chômage et les difficultés d’accès à l’électricité, tout en demandant des explications sur plusieurs dossiers à incidence financière, notamment le marché d’électrification rurale ASER-AEE Power.

Lors d’une conférence de presse consacrée notamment au 24e anniversaire du naufrage du bateau Le Joola, M. Sall a estimé que cette tragédie aurait dû conduire à un changement durable dans la manière de gérer les affaires publiques et à la construction d’un État davantage protecteur de ses citoyens.

Évoquant la situation socio-économique du pays, il a cité plusieurs données relatives à la pauvreté et au chômage, affirmant que près de huit millions de Sénégalais vivent dans la précarité. Il a également évoqué un taux de chômage élargi de 22,9 % au premier trimestre 2026 et une proportion de 34,1 % de jeunes âgés de 15 à 24 ans qui ne sont ni en emploi, ni en éducation, ni en formation.

Thierno A. Sall a également dénoncé ce qu’il considère comme une focalisation excessive du débat politique sur les affrontements entre camps politiques, alors que, selon lui, les priorités devraient être la pauvreté, le chômage, l’insécurité et les difficultés auxquelles sont confrontées les populations.

Des inquiétudes sur le secteur de l’énergie

Le parlementaire s’est ensuite alarmé de la situation du secteur énergétique, affirmant que le Sénégal, qui exportait de l’électricité vers certains pays voisins en 2023, importe désormais jusqu’à 200 mégawatts de Guinée.

Il a également évoqué le fonctionnement de la centrale de WAE au diesel oil, alors qu’elle devait, selon lui, fonctionner au gaz, ainsi que les difficultés techniques ayant contribué aux coupures d’électricité enregistrées ces dernières semaines.

M. Sall a mis cette situation en perspective avec celle du monde rural, rappelant que, selon les chiffres de l’ASER qu’il cite, près d’un tiers des populations rurales n’ont pas accès à l’électricité.

Le dossier ASER-AEE Power au cœur des critiques

Le dossier du marché d’électrification rurale confié à AEE Power EPC a constitué l’un des principaux points de sa déclaration.

Thierno A. Sall affirme que le projet prévoit l’électrification de plus de 1.600 villages et qu’une avance de démarrage d’environ 37 milliards de francs CFA aurait été versée à l’entreprise. Il soutient que moins d’une trentaine de villages auraient été concernés par des réalisations sur le terrain.

S’appuyant sur plusieurs correspondances qu’il dit avoir consultées, il affirme que des alertes avaient été adressées aux autorités dès 2024 concernant l’état d’avancement du projet et l’utilisation de l’avance.

L’ancien député estime que l’État aurait dû, dès cette période, mettre l’entreprise en demeure, faire jouer les garanties, procéder à une éventuelle résiliation du marché et engager les procédures nécessaires pour défendre les intérêts publics.

Il s’interroge également sur le retour en Espagne du responsable d’AEE Power, évoquant la question de la restitution des fonds et de la poursuite effective des travaux. Il affirme par ailleurs que le projet de loi de finances rectificative 2026 prévoit un décaissement de 1,5 milliard de francs CFA destiné au règlement d’une facture de l’entreprise.

« Deux poids, deux mesures »

Thierno A. Sall a comparé le traitement réservé au dossier ASER-AEE Power à celui d’autres affaires à incidence financière, notamment le dossier relatif à Kosmos Energy.

Il affirme que, dans le dossier ASER-AEE Power, « l’argent est déjà parti » et que les conséquences seraient directement visibles pour les populations rurales privées d’électricité. Il oppose cette situation à celle du dossier Kosmos, pour lequel il évoque un préjudice qui, à ce stade, resterait selon lui éventuel.

Abordant le volet judiciaire, M. Sall a toutefois déclaré ne pas préjuger de la culpabilité des personnes concernées, rappelant que cette question relève des juridictions compétentes.

Une mobilisation annoncée

Pour la suite, Thierno A. Sall a annoncé son intention de poursuivre les démarches autour du dossier ASER-AEE Power. Il a notamment évoqué une possible marche ainsi que des déplacements dans les villages concernés afin d’informer les populations et de les accompagner dans la défense de leurs droits.

Il affirme vouloir inscrire cette démarche dans la défense de l’argent public et des intérêts des populations rurales, estimant que le dossier dépasse le cadre d’une querelle politique.