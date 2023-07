Candidat de l’APR/BBY: El Hadji Malick Guèye ( Lat Mingué) file des conseils à Macky…

A moins de 24 de la désignation du candidat de l’APR/BBY par le Président sortant Macky Sall, l’attente est de mise. El Hadji Malick Guèye, Conseiller spécial du Président de la République lui livre quelques conseils. A en croire le Coordonnateur du mouvement « And Suxaali Sine Saloum And Ak Sénégal »: »Tous les partisans de la mouvance présidentielle sont dans l’angoisse. Ils attendent le choix du Président sur celui qui devra être investi candidat. Mais, j’ai quelques remarques à lui donner. En 2019, Idrissa Seck, au nom de la préservation de la paix sociale dans un contexte post-électoral avait jugé nécessaire de le joindre au nom de l’intérêt. Il a été promu à la tête du CESE. Lors de la survenue de la pandémie à Coronavirus ou Covid-19, il en avait fait de même. Aujourd’hui, il est le seul candidat idéal pouvant faire gagner avec la manière la Coalition présidentielle. »

L’ancien député libéral est également d’avis que l’ancien PM et ex-Maire de Thiès est un homme compétent, loyal, intègre et sincère et qu’il est plus que temps de le porter à la tête du Sénégal pour poursuivre l’immense œuvre de construction nationale.