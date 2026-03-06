Candidature de Macky Sall à l’ONU : Le collectif des familles des martyrs dit « non »

Partager Facebook

La candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies continue de susciter la polémique.

Le collectif des victimes des évènements politiques survenus au mois de mars entre 2021 et 2024 refuse de « cautionner » une telle candidature au poste de secrétariat de l’ONU. » Boubacar Seye, Pape Abdoulaye Touré et compagnie sous-tendent que le passé de l’homme politique ne devrait pas plaider en sa cause. Ils ont dit « non à la promotion internationale de l’ancien président Macky Sall » « Nous demandons solennellement au Président Diomaye Faye, à tous les chefs d’Etat africains épris de justice, de droits humains et à l’Union africaine (UA) de ne pas soutenir cette candidature infâme. L’Afrique a mieux à offrir au monde que Macky Sall, qui porte une lourde responsabilité sur les crimes de sang, les crimes de tortures et les emprisonnements», a dit Djibril Diao, porte-parole du Collectif des familles des martyrs.

Ils avertissent l’état du Sénégal que si jamais les tenants du pouvoir sont favorables à la candidature de Macky Sall, ils intenteront toutes les actions idoines à l’international pour que la postulation de l’ancien président à l’ONU tombe à l’eau. Ils ont par ailleurs prévenu que dans les « semaines et mois à venir », les victimes «mèneront des actions d’informations » auprès de l’UA, du conseil de sécurité de l’ONU et des manifestations de protestation au Sénégal et à New-York.

Face à la presse ce vendredi, c’est par une minute de silence à la mémoire des victimes que le ton est donné. Chiffres à l’appui, les familles des victimes de la répression des événements politiques survenus entre 2021 et 2024 ont répertorié pas moins de 60 morts et plus de 1600 détenus politiques. Pour la commémoration du cinquième anniversaire de la répression, ils exigent vérité justice et rétablissement.