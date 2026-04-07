Candidature de Sonko: les députés Pastef lancent l’offensive

Le document, adressé au président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, par le président du groupe parlementaire, Mohamed Ayib Salim Daffé, porte sur la loi n°2021-35 du 23 juillet 2021 (portant Code électoral), déjà modifiée par le passé.

Datée du 2 février, cette initiative est portée par un collectif de députés, dont Ismaïla Wone, Abass Fall, Fatou Ba, Saliou Ndione et Mohamed Ayib Salim Daffé lui-même. Elle vise, selon ses promoteurs, à « lever tous les écueils qui pourraient barrer une candidature d’Ousmane Sonko ».