Caravane écologique à Labgar: Le ministre Daouda Ngom promet une réserve naturelle communautaire  

A l’instar des autres localités du pays , le ministre de l’environnement et de la transition écologique Daouda Ngom a effectué ce lundi une caravane écologique à Labgar ( une commune du département de Linguère). Accompagné d’une très forte délégation composée des autorités administratives , les services techniques de la région de Louga, le Maire de Labgar Idrissa Diop , le ministre Daouda Ngom a d’abord remercié toutes les autorités précitées vu le déplacement massif à Labgar.

Dans sa communication, le ministre de l’environnement Daouda Ngom dira que sa venue à Labgar entre dans le cadre de la caravane écologique qui est une innovation de la campagne de reboisement 2025. Poursuivant le ministre Daouda Ngom de souligner que cette caravane écologique consiste à sillonner les pôles territoires pour mobiliser les Sénégalais autour de l’initiative de reboisement mais aussi de sensibiliser les Sénégalais pour une citoyenneté écologique. Selon toujours le patron de l’environnement au rang national, il est à Labgar plus exactement dans le tracé de la grande muraille verte (une initiative panafricaine ) depuis 2008 et que le Sénéchal a joué un rôle important dans la mise en valeur de cette grande muraille verte.

A signaler que la parcelle de Labgar couvre une superficie de 750ha qui sera reboisée avec des espèces qui existent dans la zone. Au total 45000 plants seront mis en terre au niveau de la parcelle de Labgar.

Une opportunité saisie par le ministre Daouda Ngom d’ annoncer sous peu la parcelle de Labgar sera érigée en réserve naturelle communautaire pour restaurer la biodiversité dans la localité. De fait à l’en croire,des animaux sauvages y seront introduits au grand bonheur des populations.

D’après le ministre de l’environnement et de la transition écologique, cette initiative ( la future réserve communautaire de Labgar) , contribuera à restaurer les terres, à lutter la désertification et la déforestation tout en luttant contre les effets néfastes des changements climatiques.

Pour une bonne gestion de la biodiversité à Labgar, une signature d’une convention entre la mairie de Labgar et l’agence Sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte a été actée à l’issue de la caravane écologique.

Samba Khary Ndiaye ( Linguere)