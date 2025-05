Cas d’abus de leur emblème: La Croix-Rouge a recensé 295 et corrigé 132 

« Du côté de l’humanité », c’est le thème choisi par la Croix-Rouge sénégalaise pour célébrer la journée internationale de la Croix-Rouge. Selon la présidente Bafou Ba, cette célébration marque l’anniversaire de la naissance de Jean Henry Dunant, Fondateur du Mouvement. « Elle est fétée par la Croix-Rouge sénégalaise et ses 46 Comités départementaux, à l’images des 192 Sociétés nationales, à travers le monde », dit-elle. Et de poursuivre : » C’est une occasion de magnifier l’engagement indéfectible de nos volontaires et employés, en sensibilisant l’opinion nationale et intendefectible de nos volontaires fondamentaux qui guident notre action humanitaire. Autrement dit content faisons-nous la différence dans la vie des gens ou personnes vulnérables? ». Elle renseigne que qu’à l’approche de leur 60ème anniversaire prévu en octobre 2025, le thème de cette année, souligne l’importance durable de ces principes, en mettant l’accent sur l’humanité en tant que fondement de toute action humanitaire, qui rend les autres principes possibles. « Le principe d’humanité a toujours été un moteur de l’action humanitaire, cherchant à prévenir ou à atténuer la souffrance où qu’elle se trouve. C’est le principe essentiel qui rend possible tous les autres principes humanitaires. Sans humanité, l’impartialité, la neutralité et l’indépendance n’auraient pas de sens », laisse-t-elle entendre. Et d’ajouter : » Cette année, elle est l’occasion pour notre Société nationale d’organiser un plaidoyer auprès des membres des Ordres nationaux de médecins, de pharmaciens, de médecins vétérinaires, des sage-femmes et des infirmiers, également de la Direction des équipements et des achats du Ministère de la Santé et de l’Action sociale, du Service national d’éducation d’information sanitaire et sociale, de la Fondation Sonatel, de la Fondation Eiffage, de la Fondation Sococim, de la Fondation Sénélec, de la Fondation Port Autonome de Dakar, etc.), sur « les enjeux économique, sécuritaire et politico-diplomatique >>> nécessitant la protection de l’emblème de la Croix-Rouge, la vulgarisation de la loi qui le protège au Sénégal et les perspectives de coopération humanitaire ». Elle souligne que leur structure compte échanger sur les cas d’abus ou de violations des règles relatives à l’usage de l’emblème, notamment celles liées à l’imitation et l’usurpation, en dépit d’une série de campagnes de sensibilisation réalisées dans certaines régions et universités du pays. « L’objectif vise à renforcer le plaidoyer ou la diplomatie humanitaire auprès des acteurs et partenaires invités, mais aussi des volontaires, du personnel de la Société nationale, sur les enjeux liés à la protection de l’emblème et la nécessité de renforcer la vulgarisation de la loi 2005-19 du 5 août 2005 qui protège son utilisation au Sénégal », fait-elle savoir.

Elle renseigne que la Croix-Rouge sénégalaise avec le soutien du CICR, a conduit depuis octobre 2012, une campagne d’identification des cas d’abus de l’emblème Croix-Rouge (l’expression << abus de l’emblème >> englobe toutes les violations des règles relatives à l’usage de l’emblème) dans les régions de Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Tambacounda et Kédougou au cours de laquelle 295 cas d’abus ont été recensés. « Cependant, 132 ont été corrigés en novembre 2013 dans les trois régions de la Casamance naturelle. Cette campagne de substitution a fait l’objet d’un suivi en juillet et août 2014 en Casamance où 170 autres cas d’abus ont été corrigés par les volontaires de la Croix-Rouge, soit un total de 302 cas d’abus corrigés en l’espace de deux années à Ziguinchor, Sédhiou et Kolda.Dans entionntexte la Croix-Rouge Sénégalaise, continue d’élargir son champ d’intervention en milieu académique, à travers la mise en place de Cellules universitaires depuis 2010 par l’UCAD qui a bénéficié de trois séances de diffusion en 2013 et 2014 au COUD et à la FASTEF, d’un panel à l’UCAD sur le thème L’action humanitaire au Sénégal Contribution de la Croix-Rouge sénégalaisen. Idem pour les Universités de Saint-Louis, Thiès et Bambey en 2016 », dit-elle.