Casamance : Amadou Ba rencontre l’association des familles des victimes du naufrage du bateau le Joola

Dans le cadre de la poursuite de sa tournée de prise de contact dans le Sud, en Casamance, Monsieur le ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat a rencontré l’association des familles des victimes du naufrage du bateau Le Joola.

Cette rencontre s’est tenue en présence du Secrétaire d’État à la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique, M. Bacary SARR, du Gouverneur de la région, du Directeur Général de la Culture, de la conservatrice du musée ainsi que de plusieurs responsables locaux et cadres du département.

Au cours des échanges, la délégation des familles a formulé plusieurs requêtes, notamment l’appui de l’État pour la prise en charge des besoins sociaux et économiques des victimes, la mise en service du mémorial déjà parachevé, ainsi que l’instauration d’un cadre de suivi institutionnel viable.

En réponse, M. le ministre a exprimé la solidarité et la compassion du gouvernement, tout en réaffirmant la volonté de l’État d’accompagner les processus édifiés et en cours. Il a insisté sur la nécessité de donner à cette commémoration une dimension nationale, afin que la mémoire des victimes dépasse le seul cadre local pour être portée par l’ensemble de la Nation pour qu’une telle tragédie ne se produise plus jamais.