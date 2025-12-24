Casamance : Le Président Diomaye lance les travaux d’entretien de la route nationale 6

Partager Facebook

En séjour en Casamance dans le cadre de sa tournée économique, le Président de la République a lancé les travaux d’entretien de la Nationale 6 entre Ziguinchor et Diembéring, ainsi que du tronçon Mlomp, Oussouye et Elinkine. Un projet crucial pour le désenclavement de la région qui vise à améliorer la sécurité des usagers et à faciliter les déplacements dans la région.

Le projet, d’un montant de 10 milliards de francs CFA, est financé par l’État du Sénégal avec l’appui de la BOAD. Il s’agit d’entretien périodique et courant pour traiter les sections les plus dégradées de la route et préserver le patrimoine routier.

Pour le Chef de l’État, cet investissement est essentiel pour le développement économique et social de la Casamance, conformément aux orientations de la Vision Sénégal 2050. Il s’agit de faire de l’entretien des infrastructures routières un levier de croissance et de sécurité pour la région. Les travaux devraient permettre d’améliorer significativement la mobilité urbaine et interurbaine dans la région.

Publié par EL HADJI MODY DIOP