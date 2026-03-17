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Casamance: trois soldats tués et 15 blessés, dont 12 dans un accident impliquant un mortier

17 mars 2026 Actualité

En Casamance (sud), trois soldats ont été tués et 15 autres blessés dans un accident, à la frontière sénégalo-gambienne, selon FDS TV. D’après les premières indications, ces pertes ne seraient pas liées à des tirs ennemis. Il s’agirait plutôt d’un accident impliquant un mortier en surchauffe, où 12 soldats ont été blessés.

Par ailleurs, toujours selon le média, les accrochages signalés depuis la matinée de ce mardi 17 mars auraient fait «trois blessés supplémentaires dans les rangs des forces engagées».


Pour rappel, le 12 mars, dans le cadre des opérations de destruction de champs de chanvre indien, un militaire a été tué et six autres blessés dans un accrochage avec un groupe d’individus armés, près de la frontière gambienne, à Kadialock (Nord Sindian).

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