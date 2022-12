CDM 2022 : L’équipe de France retrouve la finale

Face au Maroc, l’équipe de France a confirmé son statut pour se hisser pour sa deuxième finale consécutive en Coupe du Monde.

Contre une vaillante équipe marocaine, les Bleus ont fait valoir leur expérience et leur maturité pour s’imposer 2-0 grâce à des réalisations de Théo Hernandez et Randal Kolo-Muani. Malgré un Sofiane Boufal toujours aussi percutant, les Marocains n’ont jamais réussi à trouver la faille face à une solide défense des hommes de Didier Deschamps. En finale, Benjamin Pavard et ses coéquipiers retrouveront l’Argentine ce dimanche 18 décembre à 16h. Pour le Maroc, il y aura une petite finale à disputer le samedi 17 décembre à 16h contre la Croatie.