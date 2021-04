Ce projet de torpille nucléaire est capable de générer un tsunami radioactif !

Dans l’Arctique, l’armée russe accumule du matériel et des armes secrètes. Parmi elles, il y aurait un projet de torpille nucléaire baptisée Poséidon 2M39. Cette super-arme aurait la particularité de se faufiler sur les fonds sous-marins puis de faire exploser sa charge nucléaire afin de générer un tsunami radioactif sur la zone côtière ciblée.

Essaims de drones suicides, missiles nucléaires hypersoniques…, en matière de guerre, l’imagination humaine n’a pas de limite. Parmi les projets des super-armes, voici Poséidon 2M39, une torpille en cours de développement par la Russie et qui serait conçue pour cibler les zones côtières afin de les dévaster en générant un gigantesque tsunami. Les retombées radioactives viendraient alors rendre inhabitable une zone pendant des dizaines d’années. Les conséquences écologiques seraient également redoutables.

La Poséidon 2M39 serait furtive et propulsée par un réacteur nucléaire. Elle pourrait passer au travers des systèmes de défense côtière pour accomplir sa funeste mission avec son ogive nucléaire de plusieurs mégatonnes.

La découverte de cette torpille capable de se faufiler à la surface des fonds marins n’est pas une nouveauté. Elle était considérée comme une légende et même comme une blague depuis sa révélation autour de 2015. Dès 2018, le président russe, Vladimir Poutine avait promis l’arrivée d’une nouvelle génération d’armes avec ce fameux Poséidon 2M39 et un missile hypersonique baptisé Tsirkon. Ce dernier n’est plus un mythe pour les autorités américaines, car il a fait l’objet d’essais dans l’Arctique il y a moins d’un mois, comme l’a annoncé l’agence de presse russe Tass. Pour le coup, la menace du développement du missile Poséidon 2M39 semble désormais crédible pour les experts. Ils voient en cette arme un levier supplémentaire de dissuasion, mais aussi un argument de poids pour prendre la main, lors de négociations sur le contrôle des armements. C’est pour ces raisons que comme le missile Tsirkon, il doit devenir concret pour les autorités russes.

L’an passé, cette menace était évoquée publiquement par Christopher A Ford, ancien secrétaire d’État adjoint à la sécurité internationale et à la non-prolifération, sur l’antenne de CNN. Il considérait que cette arme présentait un danger pour les villes côtières américaines. De leur côté, les services de renseignement norvégiens sont inquiets des conséquences écologiques d’un éventuel accident lors d’essais. C’est en tout cas ce qu’a déclaré à CNN, son chef, le vice-amiral Nils Andreas Stensønes. Reste qu’en ce moment, des images satellites montrent clairement que la Russie est en train d’amasser d’importantes quantités de matériel sur ses bases militaires situées sur la côte arctique.

Et sur ces bases, des installations souterraines sont justement susceptibles d’accueillir la torpille expérimentale Poséidon 2M39. Il faut dire qu’en raison du réchauffement climatique, cette zone devient hautement stratégique avec la fonte des glaces. Sur ce secteur, les autorités russes cherchent à sécuriser leur côte nord et ouvrir une nouvelle route maritime entre l’Europe et l’Asie. De son côté, soucieux de cette présence renforcée, l’armée américaine multiplie les manœuvres sur sa zone maritime située à proximité. Avec les tensions actuelles, tous les éléments d’une guerre froide 2.0 se mettent progressivement en place.