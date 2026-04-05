Célébration de Pâques : le message de MGR André Gueye

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

En cette fête de Pâques, l’archevêque de Dakar Mgr André Gueye a délivré un message axe sur la.p1ux et l’unité. Selon lui il s’agit de la paix comme Jésus nous la enseigné. « Jésus viens nous apporter aussi la paix du ressuscité surtout sur ceux et celles qui souffrent de la violence gratuite et mortifère, notamment sur ces femmes qui n’aspiraient qu’ au bonheur dans leur foyer. J’invoque la paix du Seigneur Jésus ressuscité sur ceux et celles qui sont victimes », dit-il.

Il invoque m la paix de Jésus ressuscité sur notre pays secoué par maintes crises sociales en appelant au dialogue, honnête et sincère à l’ouverture et à l’écoute spirituelle, respectueuse des acteurs.

« J’invoque la paix de Jésus sur le monde qui souffre de l’illusion d’une paix imposée par le conflit meurtrier et destructeur de la guerre et de lissage de la force » a ajouté l’archevêque de Dakar.