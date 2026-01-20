Célébration du trophée de la CAN : l’État offre des millions FCFA et des terrains aux joueurs et aux membres du staff et de la délégation

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a organisé une cérémonie grandiose au palais de la République pour célébrer la victoire des Lions de la Téranga, sacrés champions d’Afrique 2025. Pour récompenser leur exploit historique, il a annoncé des primes exceptionnelles et des dons de terrains pour les joueurs, les membres de la Fédération sénégalaise de football et la délégation officielle.

Ainsi, chaque joueur recevra une prime de 75 millions de francs CFA et un terrain de 1 500 mètres carrés sur la Petite-Côte, un geste qui reflète la gratitude de la Nation envers leurs efforts. Les membres de la Fédération bénéficieront d’une prime de 50 millions de francs CFA et d’un lot de 1 000 mètres carrés, tandis que les autres membres de la délégation officielle recevront 20 millions de francs CFA et 500 mètres carrés sur le même site.

« Nous sommes fiers de vous, Lions de la Téranga ! Votre victoire est un exemple de détermination et de solidarité pour tout le Sénégal », a déclaré le président Diomaye Faye, saluant l’engagement et le sacrifice des champions.

Le Président de la République a, par ailleurs, rendu un vibrant hommage à Sadio Mané en indiquant qu’il est rentré dans le cercle restreint des légendes du football sénégalais et africain. Dans la même veine, Bassirou Diomaye Faye a aussi salué la performance du sélectionneur Pape Thiaw en lui exprimant la reconnaissance et la gratitude de toute la nation envers lui.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com