Cérémonie de mise en service de l’électrification rurale à Houbebeu sous-quartier de Diablé dans le cadre du projet ASER-AEE POWER EPC

22 août 2025 Actualité

La cérémonie s’est tenue sous la présidence de monsieur Jean Michel SÈNE, directeur général de l’ASER, en présence du Dr Ibrahima COLY, Maire de la Commune de Kartiack, du Sous-préfet de l’arrondissement de Tendouck, Papa Sandene SÈNE, des notables et des populations de Thiobon. À cette occasion, le DG de l’ASER a annoncé un projet structurant pour la commune : la mise en place, dans les mois à venir, d’une usine de production de glace alimentée par l’énergie solaire.


Une initiative qui viendra renforcer le développement économique local, notamment dans le secteur de la pêche et de la conservation des produits halieutiques.

