Cérémonie de vœux de nouvel an du corps diplomatique : Le Président Diomaye réaffirme l’engagement du Sénégal en faveur du respect du droit international

Le Président de la République a reçu les vœux de Nouvel An du Corps diplomatique accrédité à Dakar, au Palais de la République. À cette occasion, il a souligné l’importance de la solidarité internationale face aux défis mondiaux, notamment les conflits persistants, l’insécurité au Sahel et le dérèglement climatique.

Le Chef de l’État a réitéré l’engagement du Sénégal en faveur du dialogue, de la concertation et du respect du droit international. Dans cette perspective, il a insisté sur la nécessité de promouvoir l’égale dignité des cultures et des civilisations, et de rejeter toute logique d’unilatéralisme ou de domination fondée sur le rapport de force.

Saisissant l’occasion, Bassirou Diomaye Faye a rappelé que l’année 2026 constitue une importance particulière dans la mesure où le pays va accueillir plusieurs initiatives diplomatiques importantes, notamment la réunion de haut niveau préparatoire à la Conférence des Nations Unies sur l’eau, le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, et les Jeux Olympiques de la Jeunesse.

Enfin, le Président de la République a salué l’accompagnement des partenaires du Sénégal et a réaffirmé, dans la foulée, l’ouverture du pays à une coopération fondée sur l’amitié, le respect mutuel et la solidarité.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com