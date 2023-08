Ces hommes qui préparent le retour de Karim Wade

Karim Wade se prépare à venir au Sénégal dans le cadre de l’élection présidentielle de 2024 après avoir retrouvé son éligibilité.

Wade-fils a même lancé l’opération « Gnibissi ». Il a d’ailleurs appelé plusieurs anciens caciques du PDS pour les convaincre de revenir et à soutenir sa candidature. Karim Wade aurait même téléphoné un de ses anciens collaborateurs qui est membre de Yewwi Askan Wi.

Pour réussir son coup, Karim Wade miserait essentiellement sur un trio composé d’ancien collaborateurs de son père, l’ancien président Abdoulaye Wade. D’après les Échos, qui donne l’information, il s’agit de Alioune Diop, Aïdara Sylla et Saliou Dieng.

Le journal rapporte que chacun joue un rôle précis. Alioune Diop serait le chef de toutes les délégations dépêchées auprès des personnalités ciblées. Aïdara Sylla s’occuperait des finances et aurait en plus la mission d’établir, au besoin, un contact téléphonique direct entre Karim Wade et les anciens libéraux invités à revenir à la maison.

Les Échos informe que Saliou Dieng complète le trio. Sans préciser son rôle.