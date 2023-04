Ces pays vont célébrer la Korité ce vendredi

Le croissant lunaire annonçant la fin du mois sacré du Ramadan et la date du premier jour du mois de Chawwal ont été observés ce jeudi dans plusieurs capitales mondiales, le vendredi coïncidant alors avec le jour d’Aïd El Fitr.

En Arabie saoudite, le croissant lunaire annonçant le début du mois de Chawwal a été observé ce jeudi soir, ce qui signifie que le mois de Ramadan aura completé 29 jours et l’Aïd El Fitr sera célébré vendredi. Au Qatar également, le croissant lunaire a été observé jeudi soir et l’Aïd El Fitr sera célébré vendredi.

Aux États-Unis et au Canada, la Nouvelle lune astronomique sera née le jeudi 20 avril 2023 à 4h12 temps universel. Le Conseil du Fiqh d’Amérique du Nord reconnaît le calcul astronomique comme une méthode acceptable pour déterminer le début des mois lunaires, y compris les mois de Ramadan et de Shawwal. Par conséquent, le premier jour de Chawwal est le vendredi 21 avril 2023 et le mois de Ramadan aura complété que 29 jours.

La La date de fin du ramadan en France est aussi connue en France. L’Aïd-el-Fitr, la fête de la rupture du jeûne, a enfin été confirmée ce jeudi 20 avril par la commission religieuse de la Grande mosquée de Paris et par le Conseil français du culte musulman (CFCM). Elle aura donc lieu vendredi 21 avril, au coucher du soleil.