CESE : Abdoulaye Daouda Diallo succède à Idrissa Seck

Macky Sall a nommé Abdoulaye Daouda Diallo à la tête du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE), ce lundi.

L’ancien ministre de l’intérieur remplace à ce poste Idrissa Seck. Ce dernier a remis ce matin sa démission du Cese au président Macky Sall.

En 2012, Abdoulaye Daouda Diallo est nommé ministre délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances chargé du Budget, avant d’être promu ministre de l’Intérieur en 2013. Il a dirigé ce département pendant cinq ans, avant d’être nommé ministre des Transports terrestres et du Désenclavement en 2017, puis ministre des Finances et du Budget en 2019.