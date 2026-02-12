Chambre d’accusation : La liberté provisoire pour Farba Ngom confirmée

Partager Facebook

Incarcéré depuis près d’un an, Farba Ngom vient d’obtenir une victoire judiciaire importante. En effet, la chambre d’accusation a confirmé la décision accordant la liberté provisoire au député-maire des Agnams, rejetant l’appel du parquet général. Cette décision ouvre un délai légal de six jours au Parquet pour exercer un éventuel pourvoi en cassation.

Pour rappel, Farba Ngom avait été inculpé pour plusieurs infractions, notamment « association de malfaiteurs en vue de blanchiment », « blanchiment » et « escroquerie portant sur les deniers publics ». Il avait été libéré une première fois, mais le parquet avait fait appel de cette décision.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com