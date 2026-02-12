Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
farba ngom 1

Chambre d’accusation : La liberté provisoire pour Farba Ngom confirmée

12 février 2026 Actualité

Incarcéré depuis près d’un an, Farba Ngom vient d’obtenir une victoire judiciaire importante. En effet, la chambre d’accusation a confirmé la décision accordant la liberté provisoire au député-maire des Agnams, rejetant l’appel du parquet général. Cette décision ouvre un délai légal de six jours au Parquet pour exercer un éventuel pourvoi en cassation.

Pour rappel, Farba Ngom avait été inculpé pour plusieurs infractions, notamment « association de malfaiteurs en vue de blanchiment », « blanchiment » et « escroquerie portant sur les deniers publics ». Il avait été libéré une première fois, mais le parquet avait fait appel de cette décision.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com


 

Tags

Vérifier aussi

ucad

UCAD : Les amicales d’étudiants suspendues et le calendrier universitaire maintenu

Le Conseil académique de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) s’est réuni en urgence …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved