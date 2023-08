Championnats Arabes : Sadio Mané et Kalidou Koulibaly visent la finale et un duel entre les deux

Arrivés en Arabie saoudite cet été, les Sénégalais Sadio Mané (Al-Nassr) et Kalidou Koulibaly (Al-Hilal) vont viser une place en finale de la Coupe Arabe des Clubs Champions. L’occasion est belle pour un premier duel saoudien entre les deux champions d’Afrique.

Sadio Mané (Al-Nassr) et Kalidou Koulibaly (Al-Hilal) sont arrivés tous les deux en Arabie saoudite cet été. Aprés quelques semaines, les deux Lions visent la finale de la 30e édition de la Coupe Arabe des Clubs Champions.

Après l’élimination d’une équipe comme Al-Ittihad de Karim Benzema, Ngolo Kanté ou encore des clubs maghrébins, comme le champion sortant du Raja Casablanca, les internationaux Sadio Mané avec Al-Nassr et Kalidou Koulibaly avec Al-Hilal, ont une finale de coupe à chercher ce mercredi après-midi et soir.

Même si le Raja et Al-Ettihad, cités parmi les grands favoris, ont échoué en quarts de finale, la tâche pour les deux champions d’Afrique, recrutés cet été en provenance respectivement du Bayern Munich et de Chelsea, ne sera pas pour autant facile. En face, Sadio Mané et les siens vont en découdre avec Al-Shorta (15h00 GMT), alors que Koulibaly et Al-Hilal croiseront le fer avec Al-Shaba (18h00 GMT).

Installé dans la défense d’Al-Hilal, l’ancien joueur du Napoli réalise une grande compétition et est une des raisons de la présence de son équipe à stade pour se permettre de rêver d’une cinquième finale et d’un troisième sacre dans la compétition. Le concernant, Mané, arrivé à la dernière journée de la phase de groupes, a disputé deux rencontres durant lesquelles il a été en jambes mais attend d’être décisif.