Chan 2024 : Le Sénégal éliminé par le Maroc en demi-finale

Le Sénégal s’est incliné, ce mardi, face au Maroc aux tirs aux buts. L’aventure des lions locaux dans le championnat d’Afrique des Nations (CHAN) s’arrête en demi-finale. Le match s’est soldé sur un but partout dans les 90 minutes. Néanmoins, le Sénégal disputera la troisième place contre le Soudan le vendredi prochain.
