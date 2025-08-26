Uploader By Gse7en
Chan 2024 : Le Sénégal éliminé par le Maroc en demi-finale

26 août 2025 Actualité


Le Sénégal s’est incliné, ce mardi, face au Maroc aux tirs aux buts. L’aventure des lions locaux dans le championnat d’Afrique des Nations (CHAN) s’arrête en demi-finale. Le match s’est soldé sur un but partout dans les 90 minutes. Néanmoins, le Sénégal disputera la troisième place contre le Soudan le vendredi prochain.

