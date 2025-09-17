Chantiers inachevés dans les unités : Papa Djibril Fall interpelle le ministre de l’enseignement supérieur

Partager Facebook

En sa qualité de député, Papa Djibril Fall a interpellé, par le biais d’une question écrite, le nouveau ministre de l’enseignement supérieur, ce mercredi, sur les chantiers inachevés dans les universités, notamment ceux de l’Université El Hadji Ibrahima Niass. Dans sa note interpellative, le parlementaire demande au ministre d’apporter des clarifications sur l’arrêt prolongé des chantiers dans ladite université. En effet, Papa Djibril Fall dit constater que les chantiers entamés sur les sites de Kaolack, Fatick et Kaffrine sont à l’arrêt ou avancent à un rythme incompatible avec les engagements publics et les besoins urgents des étudiants. Ainsi, selon lui, cette situation constitue une triple atteinte.

Premièrement, c’est une atteinte à la dignité des étudiants, contraints à suivre leurs cours dans des conditions précaires, parfois hors campus ou dans des locaux inadaptés, d’après le député. Deuxièmement, elle porte atteinte à la crédibilité de l’État, qui multiplie les annonces sans livrer les infrastructures promises si on s’en tient aux propos du leader des serviteurs. Enfin, pour le parlementaire, cette situation constitue une atteinte à la justice territoriale, puisque les régions concernées restent marginalisées dans l’offre universitaire nationale. Dans le même ordre d’idées, Papa Djibril Fall estime que « les retards accumulés compromettent la régularité des parcours de formation, génèrent des tensions sociales et sapent la confiance des familles et des communautés dans l’action publique ».

L’ancien candidat à l’élection présidentielle de 2024 termine sa lettre par une série de questions adressées au ministre de l’enseignement supérieur et auxquelles il souhaite des réponses claires et objectives.

El HADJI MODY DIOP