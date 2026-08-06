Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-164-generic #174-Ubuntu SMP Fri Nov 14 20:25:16 UTC 2025 x86_64
Capture decran 2026 08 06 a 17.21.02

Chavirement d’une pirogue à Djibonker: une fillette décède, des rescapés dans un état critique

6 août 2026 Actualité

Une pirogue artisanale assurant la traversée entre les deux rives de Djibonker a chaviré, ce jeudi 06 août, dans le fleuve Casamance, au sud du Sénégal.

Selon la Rfm, l’embarcation transportait une dizaine de personnes au moment du drame. Le bilan provisoire fait état du décès d’une fillette. Deux autres enfants se trouvent dans un état critique, tandis que trois femmes, grièvement touchées, sont actuellement prises en charge et placées en observation au poste de santé de Djibonker.

Les circonstances exactes de cet accident restent encore inconnues.

Vérifier aussi

Nouveau régime:  "L'Etat-Pastef" en gestation 

Don de sang : Pastef lance un appel à ses militants, sympathisants et à l’ensemble des citoyens 

  À la suite de l’appel lancé par le Centre national de transfusion sanguine (CNTS) …

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved