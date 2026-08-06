Chavirement d’une pirogue à Djibonker: une fillette décède, des rescapés dans un état critique

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Une pirogue artisanale assurant la traversée entre les deux rives de Djibonker a chaviré, ce jeudi 06 août, dans le fleuve Casamance, au sud du Sénégal.

Selon la Rfm, l’embarcation transportait une dizaine de personnes au moment du drame. Le bilan provisoire fait état du décès d’une fillette. Deux autres enfants se trouvent dans un état critique, tandis que trois femmes, grièvement touchées, sont actuellement prises en charge et placées en observation au poste de santé de Djibonker.

Les circonstances exactes de cet accident restent encore inconnues.