Chavirement d’une pirogue: Aprés Joal, un naufrage à Kafountine fait deux (02) morts

Un chavirement de pirogue près de Kafoutine, a coûté la vie à deux personnes aprés le naufrage d’un bateau sur lequel des migrants avaient embarqué dimanche 26 juin. La pirogue a pris feu, provoquant la mort de plusieurs personnes, selon un bilan difficile à établir : 87 rescapés ont été repêchés, mais certains témoins affirment que jusqu’à 150 personnes, des Sénégalais pour la plupart, étaient à bord.

Après la tragédie de Kaffrine qui a emporté plus de 41 personnes, Joal est plongé aussi dans une tristesse. Sur les trois pécheurs habitants de Joal, seul un a pu se sauver de l’accident. Revenant sur les causes du drame, la source ajoute que la pirogue a été renversée par le vent.

Pour rappel en juillet dernier, une pirogue, avait chaviré et avait fait 15 morts. La gendarmerie avait lancé la chasse à l’homme. Et la chasse a été bonne, car elle a arrêté sept individus impliqués dans ce réseau de trafic de migrants.

L’embarcation transportait 92 personnes dont des Sénégalais, des Gambiens, des Guinéens, des Bissau-Guinéens et des Nigérians et elles ont été secourues au débarcadère de Kassel et sur l’île de Tikome.