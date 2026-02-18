Chavirement d’une vedette de la marine nationale : Les corps sans vie des trois marins retrouvés

Dans une note, la direction de l’information et des relations publiques des Armées (DIRPA) a annoncé que les opérations de recherches menées après le chavirement d’une vedette de la marine nationale à l’embouchure du fleuve Sénégal le 12 février 2026 ont permis de retrouver les corps des trois marins disparus.

Selon la DIRPA, les trois corps sans vie ont été retrouvés et les dispositions idoines ont été prises, conformément aux procédures légales et réglementaires, en relation avec les services compétents.

Les armées disent saluer la mémoire des victimes et expriment leur profonde compassion aux familles et proches. Un dernier hommage est prévu le jeudi 19 février à 10H00 à la Base navale Nord capitaine de vaisseau Hamedine Fall de Saint-Louis.

