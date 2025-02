Cheikh Oumar Anne : L’Universitaire, le Philanthrope, le Bâtisseur et le Roi du Nord

Partager Facebook

À la lumière de son prénom, Cheikh Oumar, il incarne avec éclat les valeurs de son illustre homonyme, Cheikh Oumar Foutiyou Tall. Comme ce dernier a libéré le Fouta des ténèbres de l’ignorance pour y implanter la lumière du savoir, Cheikh Oumar Anne s’est engagé, avec la même ferveur, à bâtir un avenir prospère pour son peuple. Homme d’université, philanthrope, bâtisseur, stratège politique et maire visionnaire, il conjugue érudition, générosité et engagement territorial pour façonner le destin de Ndioum, du Fouta et du Sénégal.

L’Universitaire : Une Référence Académique au Service du Savoir

Docteur-ingénieur en sciences physiques, expert en génie des procédés, enseignant-chercheur et auteur de nombreuses publications scientifiques, Cheikh Oumar Anne s’impose comme une figure incontournable du monde académique. Son parcours universitaire exceptionnel l’a conduit à former des générations d’étudiants et à contribuer à l’essor du savoir scientifique et technologique au Sénégal.

De l’ENSUT de Dakar à l’Université Paris XII, en passant par l’École des Mines de Nantes, il a acquis une expertise pointue qu’il a mise au service de l’enseignement supérieur sénégalais. En tant que Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, il a modernisé le secteur en renforçant les infrastructures, en développant des pôles universitaires régionaux et en promouvant une éducation de qualité. Son passage à la tête du COUD (Centre des Œuvres Universitaires de Dakar) a été marqué par des réformes visant à améliorer les conditions de vie des étudiants et l’accès à un enseignement supérieur compétitif.

Le Philanthrope : Un Engagement pour l’Éducation et le Bien-Être Social

Cheikh Oumar Anne ne se contente pas d’être un intellectuel brillant ; il est aussi un homme de cœur, profondément attaché au bien-être des populations. Son engagement philanthropique se traduit par des initiatives majeures en faveur de l’éducation, de la jeunesse et des couches vulnérables.

En tant que Ministre de l’Éducation nationale, il a milité pour une école fondée sur l’ordre, la discipline et l’excellence, réhabilitant les valeurs fondamentales du système éducatif. Il a œuvré à la construction et à l’équipement d’écoles, de lycées et de centres de formation professionnelle à travers le pays, notamment dans les zones rurales souvent marginalisées.

Son action sociale dépasse l’éducation. Il s’investit dans la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes, l’autonomisation des femmes et la lutte contre la précarité, contribuant ainsi à l’épanouissement des citoyens les plus vulnérables. Son engagement humanitaire est guidé par une conviction profonde :

Un pays ne peut se construire sans une jeunesse bien formée et des citoyens autonomes. L’éducation et le développement économique doivent aller de pair.

Le Bâtisseur : Un Visionnaire au Service du Développement

En plus d’être un homme de savoir et de générosité, Cheikh Oumar Anne est un bâtisseur infatigable, un architecte du progrès. Son passage à la tête de l’Agence d’Aménagement et de Promotion des Sites Industriels (APROSI) en est une illustration frappante : il a conçu et mis en œuvre le Parc industriel de Diamniadio, l’un des plus grands projets industriels du pays, visant à accélérer l’industrialisation et la modernisation économique du Sénégal.

Son engagement pour le développement territorial se manifeste également dans son rôle de Maire de Ndioum, où il œuvre avec passion pour transformer sa ville natale en un pôle économique et éducatif majeur. Son ambition pour Ndioum est claire et audacieuse :

De par sa position géographique, Ndioum est un carrefour non loin de la Mauritanie. C’est pourquoi, je veux en faire un hub économique de l’Afrique occidentale, un carrefour d’échanges économiques. Ce projet sera porté par tous les fils de Ndioum pour sa matérialisation.

Le Roi du Nord : Un Stratège Politique Inébranlable

Cheikh Oumar Anne n’est pas seulement un bâtisseur et un universitaire, il est aussi un redoutable homme politique, un stratège chevronné dont la maîtrise du terrain et du jeu politique fait de lui l’un des leaders les plus influents du Sénégal.

Surnommé « Le Roi du Nord », il a triomphé à Podor contre toutes les coalitions, consolidant ainsi son emprise sur le département le plus vaste du Sénégal. Son leadership s’étend bien au-delà de Ndioum : il est un acteur majeur du Fouta, dont il défend inlassablement les intérêts au sein de la mouvance présidentielle.

Son parcours politique est marqué par une loyauté sans faille et une fidélité inébranlable envers ses convictions et ses alliés. Il a su bâtir une base électorale solide et dynamique, capable de faire face aux défis électoraux et de garantir la victoire de son camp dans les moments les plus décisifs.

Sa victoire électorale à Podor n’est pas un simple succès, c’est une démonstration de force politique, le fruit d’un travail de terrain acharné, d’une proximité constante avec les populations et d’une vision claire pour l’avenir du département.

> « Gagner Podor contre toutes les coalitions, c’est un message fort. C’est la preuve que la fidélité, le travail et la constance finissent toujours par payer. »

Un Engagement Profond pour Ndioum : Un Maire au Service de sa Commune

Plus qu’un simple élu, Cheikh Oumar Anne est un maire profondément attaché à sa terre natale, Ndioum. Son amour pour sa commune se traduit par des actions concrètes et une vision de long terme pour son développement.

Sous son leadership, Ndioum est en train de se métamorphoser :

Développement des infrastructures : Modernisation des routes, amélioration de l’électrification et accès élargi à l’eau potable.

Renforcement du système éducatif local : Création d’écoles, de lycées et de centres de formation professionnelle pour offrir aux jeunes un avenir prometteur.

Projets économiques structurants : Initiatives pour faire de Ndioum un centre d’échanges commerciaux et un pôle universitaire international.

Amélioration du cadre de vie des populations : Soutien aux familles en difficulté, développement des services de santé et promotion des activités génératrices de revenus.

Pour Cheikh Oumar Anne, être maire de Ndioum n’est pas un simple titre, c’est une mission, une responsabilité et un sacerdoce. Il porte en lui l’espoir et l’ambition de toute une communauté, déterminé à faire de Ndioum une ville prospère et dynamique, au cœur du développement régional.

Un Héritage Durable et Inspirant

Homme d’université, esprit éclairé et stratège audacieux, Cheikh Oumar Anne incarne la figure du leader moderne, capable de conjuguer érudition, humanisme, action politique et engagement territorial. Son parcours est celui d’un homme qui n’a jamais dissocié le savoir de l’action, la théorie de la pratique, la vision du terrain.

Son engagement pour Ndioum, pour l’éducation, pour le développement et pour le Sénégal est une œuvre qui transcende son temps et inspirera les générations futures.

À Cheikh Oumar Anne, nous rendons hommage. Que son action continue d’éclairer le chemin du progrès, et que son héritage demeure une source d’inspiration pour le Sénégal de demain.

Cheikh Ahmed Tidiane Ly Formateur et Consultant en Marketing-Communication