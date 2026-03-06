Cheikh Oumar Diagne placé en garde à vue à la sûreté urbaine

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Après plusieurs tours d’horloge d’audition à la Sûreté urbaine où il a été convoqué, ce vendredi 06 mars 2026, Cheikh Oumar Diagne a été placé en garde en vue, selon les informations relayées par plusieurs médias.

Selon des sources de Seneweb, il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles et calomnie.

Interrogé par les enquêteurs, le professeur Diagne, assisté de son avocat, a déclaré que le Premier ministre Ousmane Sonko est politiquement responsable de la mort de l’étudiant Abdoulaye Ba.

Cette convocation a fait suite à une enquête ouverte par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar, après ses déclarations jugées controversées.

L’affaire trouve son origine dans une sortie médiatique du professeur Cheikh Oumar Diagne, qui avait affirmé sur un plateau de télévision que le Premier ministre Ousmane Sonko serait le « commanditaire » de la mort de l’étudiant Abdoulaye Ba, survenue à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar