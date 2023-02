Chili: Des méga-incendies ravagent le pays

Des Incendies monstres ravagent actuellement le Chili. Des centaines de milliers d’hectares de forêt ont été brûlés. Et une grande partie du pays est sous la fumée. L’été dernier, de terribles incendies ont ravagé la forêt des Landes. Plus de 30 000 hectares sont partis en fumée. Un chiffre qui semble aujourd’hui dérisoire comparé à celui publié ce matin pour les feux de forêt en cours au Chili. En moins d’une semaine, pas moins de 270 000 hectares ont brûlé. Et ce n’est pas fini. Puisque 275 feux de forêt actifs ont été recensés dans le pays.

270 000 hectares, c’est plus que la superficie totale… du Luxembourg ! Et cela vient placer cette saison des feux 2022/2023 à la deuxième place des saisons des feux les plus dévastatrices après celle de 2016/2017. Cette année-là, quelque 570 000 hectares de forêt été partis en fumée.

Lorsque l’on se penche sur les dates des saisons des incendies les plus violentes, il apparaît clairement que toutes ont eu lieu au cours des dix dernières années. En cause, la « méga-sécheresse » comme la qualifie l’OMM, l’Organisation météorologique mondiale qui frappe le Chili depuis une décennie maintenant. La plus longue de ces 1 000 dernières années. Le tout amplifié par une canicule sans précédent sur une large part du continent sud-américain et des vents violents qui participent à la propagation rapide des flammes.

Des feux de forêt probablement d’origine criminelle

Les autorités ont annoncé l’arrestation de plusieurs personnes soupçonnées d’avoir allumé intentionnellement ces feux de forêt. Pour l’heure, les incendies n’ont pas affecté l’industrie minière du pays. Rappelons que le Chili est le premier producteur de cuivre au monde. Mais ses mines sont principalement situées dans le nord du pays.

Les incendies, en revanche, touchent le secteur agricole et forestier. Et surtout, selon les chiffres officiels, 26 personnes auraient déjà perdu la vie depuis le début de ces incendies au Chili. Plus de 1 200 personnes auraient été blessées. Et environ 800 maisons détruites.

Des soutiens arrivent de plusieurs pays pour aider le Chili à lutter contre ces feux de forêt. D’Argentine, d’Espagne, du Mexique, du Brésil, de la Colombie, du Portugal, du Paraguay, du Pérou ou encore du Venezuela. À l’image de ce qui a été fait cet été en Gironde, des opérations de terrain sont en cours pour essayer de couper la route aux feux. Mais l’épaisse fumée qui se dégage des incendies rend les interventions terrestres difficiles. Et mettent plus encore en danger la santé des habitants.