Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
1769532523600

Chine : Le Pastef et le PCC renforcent leur partenariat politique

27 janvier 2026 Actualité

Le Pastef d’Ousmane Sonko renforce ses liens avec le Parti Communiste Chinois (PCC). En visite officielle en Chine, El Malick Ndiaye a annoncé que les deux partis ont discuté de la coopération et de la solidarité entre forces progressistes.

Selon lui, le PCC a proposé d’accompagner le Pastef dans plusieurs domaines, notamment la formation des jeunes et des femmes à l’entrepreneuriat, ainsi que le partage d’expériences en matière d’organisation politique et de gouvernance décentralisée.

Il a aussi indiqué que les deux partis ont réaffirmé leur engagement en faveur du multilatéralisme et de la réforme de la gouvernance mondiale avant de souligner que cet échange est un pas important pour renforcer la coopération Sud-Sud et faire entendre la voix des peuples du Sud.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com


 

Tags

Vérifier aussi

17695163054432

Décès de Halima Gadji : Le ministère de la culture rend hommage à une « figure emblématique de l’audiovisuel sénégalais »

L’actrice Halima Gadji est décédée, hier 26 janvier, laissant derrière elle tristesse et consternation. Dans …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved