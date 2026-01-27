Chine : Le Pastef et le PCC renforcent leur partenariat politique

Partager Facebook

Le Pastef d’Ousmane Sonko renforce ses liens avec le Parti Communiste Chinois (PCC). En visite officielle en Chine, El Malick Ndiaye a annoncé que les deux partis ont discuté de la coopération et de la solidarité entre forces progressistes.

Selon lui, le PCC a proposé d’accompagner le Pastef dans plusieurs domaines, notamment la formation des jeunes et des femmes à l’entrepreneuriat, ainsi que le partage d’expériences en matière d’organisation politique et de gouvernance décentralisée.

Il a aussi indiqué que les deux partis ont réaffirmé leur engagement en faveur du multilatéralisme et de la réforme de la gouvernance mondiale avant de souligner que cet échange est un pas important pour renforcer la coopération Sud-Sud et faire entendre la voix des peuples du Sud.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

