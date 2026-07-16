Chinois abattu chez lui : Ibrahima Baldé, le principal suspect du meurtre identifié

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’identification d’Ibrahima Baldé comme principal suspect dans le meurtre de Wang Guanglun marque une étape cruciale dans cette enquête complexe. La Sûreté urbaine de Dakar prend désormais le relais, renforçant les moyens d’investigation pour élucider ce crime et tracer éventuellement les autres membres du gang impliqué.

L’enquête sur le meurtre de Wang Guanglun, 52 ans, le ressortissant chinois abattu dans la nuit du mardi 14 au mercredi 15 juillet à la Cité Fayçal, franchit un cap décisif. Le principal suspect a été identifié. Il s’appelle Ibrahima Baldé, est âgé d’environ 40 ans et est domicilié à Dalifort.

A ce stade, un changement majeur est intervenu dans la conduite de l’enquête. Après avoir posé les premiers actes de la procédure et procédé aux constatations d’usage en compagnie de leurs collègues de la Police technique et scientifique, les limiers du commissariat d’arrondissement de Golf Sud n’iront pas plus loin.

Au regard de la gravité des faits et, surtout, de la probable implication d’un nombre plus important de membres présumés du gang incriminé, la haute hiérarchie policière a tranché : les enquêteurs de Golf Sud ont été dessaisis au profit de leurs collègues de la Sûreté urbaine de Dakar.

Ces derniers sont déjà à pied d’œuvre.. Ils attendent les conclusions de la Police technique et scientifique, dont les agents, dépêchés sur les lieux du drame, ont déjà procédé aux prélèvements d’indices essentiels. Arme du crime, empreintes digitales, traces de sang, résidus de tir : autant d’éléments matériels qui pourraient confondre définitivement Ibrahima Baldé et, surtout, permettre d’identifier son complice.