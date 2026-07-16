Rencontre Diomaye- Macky: Guy Marius Sagna estime qu’elle représente «une insulte à la mémoire des victimes» politiques

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À l’occasion de la conférence de presse organisée ce jeudi par le Collectif des Familles des Martyrs, le Collectif des Victimes de Macky Sall et l’Initiative Zéro Impunité, le député Guy Marius Sagna a exprimé son soutien aux victimes des violences politiques survenues entre 2021 et 2024. Il a vivement dénoncé la rencontre prévue entre l’ancien président Macky Sall et le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye.

Selon lui, cette visite constitue une profonde blessure pour les familles endeuillées, les personnes blessées et les anciens détenus politiques. « Cette visite est un troisième assassinat, une troisième torture et un troisième emprisonnement de toutes les victimes », a-t-il déclaré, estimant qu’elle représente « une insulte à la mémoire des victimes » et « un crachat sur leur combat ».

Le parlementaire a rappelé avoir lui-même rencontré des victimes grièvement handicapées à la suite des manifestations. « J’ai eu la triste chance d’en voir certains qui sont condamnés toute leur vie à rester couchés, pour certains d’entre eux. J’ai vu moi-même, de mes propres yeux, des victimes qui ne peuvent plus rien faire par elles-mêmes, qui ne peuvent que tourner la tête », a-t-il indiqué.

Avant d’ajouter que : « Tout le reste qu’un être humain normal fait, ils le feront par l’aide de quelqu’un. Ils devront être douchés, lavés, nettoyés, tout le restant de leur vie, à cause de la violence de l’État et parfois de certains agents de police, et de certains agents de la gendarmerie ».

Toutefois, le député a affirmé qu’il ne serait pas surpris de voir l’ancien président Macky Sall accéder au poste de secrétaire général des Nations unies. « Dans un monde où le prix de la paix FIFA est attribué à Donald Trump, dans un monde où plus de 70 000 Palestiniens sont tués, plus rien ne me surprend », a-t-il martelé.

S’adressant au président Bassirou Diomaye Faye, Guy Marius Sagna a rappelé les engagements pris par ce dernier lors de sa prestation de serment, lorsqu’il avait rendu hommage aux « martyrs de la démocratie », aux blessés et aux détenus politiques, en promettant de ne jamais les décevoir.

« Quelle déception de voir aujourd’hui le président de la République recevoir celui que nous considérons comme le parrain de la torture, des assassinats politiques et des détentions politiques entre 2021 et 2024 », a-t-il lancé.

Selon lui, cette audience que le Président Diomaye accorde à Macky Sall confirme cette citation wolof : « Kou dée ya perte » (Celui qui meurt est perdant). Il a également soutenu que « si le fils de Diomaye faisait partie des victimes, il n’acceptera jamais de recevoir Macky Sall ».

Le député a appelé les victimes à poursuivre leur mobilisation, estimant que leur combat dépasse leurs seules personnes et concerne l’ensemble de la démocratie sénégalaise. D’après lui, c’est grâce à aux martyrs « qui ont cotisé, qui ont contribué de leur vie (au combat), que le Sénégal ne vacille pas, ne fléchit pas, ne tombe pas ».

Il leur a assuré de sa solidarité et de son engagement à leurs côtés. « Nous sommes à vos côtés jusqu’au bout. Votre résilience nous inspire. Ces vies ne peuvent pas passer par pertes et profits », a-t-il conclu sous les applaudissements des participants.

Plusieurs familles de victimes, acteurs de la société civile et hommes politiques ont pris part à cette rencontre. Il s’agit entre autres des familles de Cheikh Wade (jeune tailleur tué par balle aux Parcelles Assainies en mars 2021) et de Francois Mancabou (décédé en juillet 2022 après son arrestation en marge d’une manifestation). Boubacar Seye, président de l’organisation Horizon Sans Frontières et Seydi Gassama, directeur exécutif d’Amnesty International Sénégal, ont aussi dénoncé cette rencontre prévue entre Diomaye et Macky.