Dernière minute : Le Jaaraf Youssou Ndoye vient de rendre l’âme

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La communauté lébou vit un moment de profonde tristesse avec le décès de Youssou Ndoye, le Jaraaf de Ouakam. Figure emblématique et médiateur respecté, il a consacré sa vie à la préservation des traditions et à la cohésion sociale, laissant un héritage inestimable pour sa commune et au-delà.

La nouvelle est tombée comme un couperet, plongeant Ouakam dans une vive émotion. Le Jaraaf Papa Youssou Ndoye n’est plus. Autorité coutumière de premier plan, il était bien plus qu’un simple représentant de la tradition lébou. Véritable pilier de la communauté, il était reconnu pour sa sagesse, sa droiture et son rôle indéfectible de médiateur.

Figure emblématique et profondément respectée, il laisse derrière lui l’image d’un homme qui a consacré sa vie à préserver les traditions et à assurer la cohésion sociale au sein de sa commune.

Tout au long de son magistère, Papa Youssou Ndoye a œuvré inlassablement pour la préservation du patrimoine culturel ouakamois, tout en jouant un rôle de pacificateur dans les moments de tension. Sa capacité d’écoute et son sens du dialogue faisaient de lui une référence incontournable, consultée bien au-delà des limites de Ouakam pour son discernement et son attachement aux valeurs de paix.

Son départ marque la fin d’une ère pour la collectivité lébou, qui perd en lui un gardien vigilant de ses us et coutumes. En cette douloureuse circonstance, la rédaction de SeneNews présente ses condoléances les plus attristées à sa famille, à l’ensemble de la communauté lébou et à tous ceux qui, de près ou de loin, ont bénéficié de sa sagesse.