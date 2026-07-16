« Des pantins, des rigolos » : Yoro Mangara appelle Diomaye à dissoudre la Fédération sénégalaise de football

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Rien ne va plus après le retour de la délégation sénégalaise du Mondial 2026. On assiste à des règlements de comptes, des déballages médiatiques. Cette ambiance délétère n’enchante pas du tout le consultant sportif Yoro Mangara.

Invité hier mardi sur l’émission Radio Foot Internationale, il a regretté les années Senghor.

Ils « sont en train de ridiculiser le pays »

« On avait un président qui s’appelait Augustin Senghor, qui était là, qui avait mis de l’ordre et du sérieux dans le football sénégalais, parce que, avant, on avait un comité de normalisation. Il a fallu qu’on fasse des assises du football sénégalais, qu’on mette Augustin Senghor, à la tête, qu’il mette du sérieux. Quand on a perdu Augustin Senghor, on a amené des pantins, des rigolos, des gens qui ne comprennent même pas l’enjeu du football , qui sont en train de ridiculiser le pays », a déploré Yoro Mangara. Il appelle le président Diomaye Faye à prendre ses responsabilités, en dissolvant cette Fédération.

« C’est un agrément qu’on donne à la Fédération et dans le code du sport »

« Si le président Diomaye m’écoute, je l’appelle pour qu’il dissolve cette Fédération, qu’on organise de nouvelles élections. C’est un agrément qu’on donne à la Fédération et dans le code du sport, il est écrit que si les dirigeants du football fautent l’état peut retirer l’agrément », a déclaré le chroniqueur sportif.