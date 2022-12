Chronique de PAF: Le Sénégal notre pays sous quelque angle qu’on le prenne comme d’ailleurs de pays est un cadeau béni des Dieux. Sous ce rapport, la révolte est inefficace devant une réalité socio-anthropologique si palpable, si réelle. Notre pays n’est pas ce que l’on voudrait qu’il fût. Il n’est ni à gauche ni à droite. Il marche sur ces deux pays.

Avec ces 17 millions d’habitants habités par le souci constant de le propulser vers l’avant sans cesse. Comme le jour et la nuit qui participent aux merveilles de la vie et qu’on ne peut séparer, il incombe à chacun de nous d’oser alors se montrer entreprenant avec comme souci unique de mettre notre pays sur la rampe d’un développement harmonieux. Le Sénégal notre pays coûte plus cher, plus cher que chacune de nos vies puissent individuellement illimité dans le temps. Il s’agit par conséquent de comprendre cet aspect du problème avec un minimum de sympathie avec son destin grandiose que nous nous devons de bâtir et de préserver.

Cela exige de chacun de nous et particulièrement de nos autorités et acteurs politiques de l’humilité et un profond humaniste et surtout une probité morale jamais prise en défaut. Cela exige aussi se faire preuve de générosité dans la production d’idées novatrice d’avoir une grande capacité de révolte collective mais aussi un souci constant et de faire progresser la république dans la sérénité la sincérité et ceci avec une égale clarté. Le terreau sociologique de notre Sénégal est encore fertile avec une cohabitation religieuse ethnolinguistique harmonieuse qui fait que nous sommes capables de relever beaucoup de défis.

Cette sagesse spirituelle qui nous vaut beaucoup de sympathie et de lauriers à travers le monde est un atout certain pour bâtir un projet d’ouverture dans beaucoup de domaines. Cette voie de cohabitation fraternelle entre les religions, l’église, la mosquée, le culte traditionnel et même la liberté religieuse est très très salutaire. Empruntons-la. Elle seule permet l’équilibre et une culture de paix véritable.

PAR PAPE AMADOU FALL