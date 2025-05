Chronique du lundi : Nos merveilles sommeillent en nous (Par El Hadji Amadou Fall)

Partager Facebook

Sommes-nous réellement convaincus que quelques-unes de nos merveilles sommeillent en nous, dans l’entente familiale, dans l’entente au sein même de la République ? L’entente est en effet une merveille absolue. Elle conduit inexorablement à entretenir une morale humaniste, une morale supérieure qui transcende les particularismes, les égoïsmes. Elle nous permet de réaliser des œuvres grandioses.

Par conséquent, nous pensons que la priorité absolue aujourd’hui au Sénégal, c’est l’unité, le dépassement, le pardon qui, comme des rampes de lancement de fusées, peut propulser la victoire économique. Celle-ci suppose la défense de l’environnement, la sécurité, la bonne alimentation, les possibilités de se déplacer sans entrave, la maîtrise de la culture par l’activité touristique qui fait bouger, qui fait attirer le monde par les loisirs, tout cela en tenant compte des générations à venir et donc de la dimension temporelle. Ce dernier point, le temps, est essentiel, il est une donnée absolue.

Sa maîtrise est un choix stratégique qui permet de voir clair et d’être présent dans toute compétition futuriste. On ne se développe pas en effet à toute vitesse, instantanément, sans échec, sans rupture radicale avec les agences d’influence négative extérieure et intérieure. On ne peut pas faire un saut vertigineux de plusieurs décennies en quelques mois par le verbe ou par un militantisme politique, syndical ou religieux.

Il faut une projection de puissance, de présence pour l’avenir en éduquant, beaucoup éduquer, toujours éduquer la jeunesse dans ce sens. Dépasser les moments d’émotion, le verbiage multiforme présent dans tous les secteurs de notre vie, les légendes influent dans les replis de notre conscience en vue de libérer le génie qui sommeille en chaque Sénégalais, est aussi une priorité absolue. La désunion politique est une gangrène morbide.

Elle mine et ruine la santé morale et discrédite toutes les parties en compétition. Elle déshumanise et conduit au cynisme. D’autre part, il faut savoir que l’appartenance à un parti politique, à un groupe idéologiquement politisé, même vainqueur, n’est nullement une garantie de compétence, encore moins de fidélité.

La réalité des faits à travers l’histoire dispense d’insister. Nous devons par conséquent refuser l’enfermement, la désunion, accepter la compétence, l’incompétence et défendre cette position, la seule salutaire dans la situation présente où nous nous trouvons. C’est donc interpeller l’autorité, le pouvoir politique, car c’est une question d’efficacité, de réalisme politique et économique.

Par principe, nous ne devons refuser personne. Nous ne pouvons faire l’économie de l’entente, de l’appel politique des compétences de quelques bords qu’elles se situent. Il faut tendre la main à tous.

L’un des soucis majeurs de notre République, c’est de regrouper tous les forces sociales, économiques, culturelles, même celles qui s’opposent, parce que l’entente est une question principielle, morale, qui s’impose à nous. Le Sénégal, notre pays, encore une fois, est un seul noyau qui ne produira qu’un seul arbre, qui, à son tour, produira continuellement des millions de fruits mûrs qui appartiennent aux seuls arbres, et ceux-ci donneront toute leur saveur, leur génie à l’humanité. A force de vouloir jouer au monolithisme politique, on se discrédite et on finit dans la routine, se combattant de l’intérieur, car ne se renouvelant pas.

Il faut par conséquent avoir en bandoulière un esprit supérieur de fraternité sincère et vigilante, tendre la main à tous, montrant ainsi qu’on est capable de plus d’humanisme.