Circonstances du décès d’Abdoulaye Ba : Le collectif des amicales rejette la thèse du Procureur

Dans un communiqué rendu public, le Collectif des amicales de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar a exprimé son indignation et sa consternation après la conférence de presse du Procureur de la République, Ibrahim Ndoye, concernant le décès d’Abdoulaye Bâ.

Le Collectif accuse l’État de vouloir se dégager de toute responsabilité dans cette affaire et soulève plusieurs questions sur les circonstances de la mort de l’étudiant.

Les étudiants demandent des réponses claires sur qui a donné l’ordre aux forces de défense et de sécurité de pénétrer dans le campus social, pourquoi le ministre de l’Intérieur n’a-t-il pas donné l’ordre aux FDS de se retirer du campus, et qu’est-ce qui a provoqué l’incendie de la chambre 85F. Le collectif soutient que les étudiants ne seront pas les boucs émissaires.

Par ailleurs, le collectif des amicales dit saluer l’élan de solidarité par rapport à son mot d’ordre exige la libération immédiate des étudiants détenus. Le collectif indique également maintenir le mot d’ordre de grève jusqu’au jeudi 19 février 2026, tout en réitérant son engagement indéfectible envers la vaillante communauté estudiantine.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com