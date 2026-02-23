Circulation des Motos-Jakarta : Yankhoba Diémé veut accélérer la régularisation

Partager Facebook

Les conducteurs de « motos-Jakarta » sont appelés à la régularisation de leurs documents dans les plus brefs délais. Le ministre des Transports terrestres et aériens, Yankoba Diémé, a annoncé ce dimanche sur Radio Sénégal internationale (RSI) une série de mesures visant à accélérer la délivrance des 35 000 cartes grises encore en attente, principalement à cause de difficultés de saisie des dossiers.

Pour résorber ce retard, le ministère a pris des dispositions concrètes. Une grande salle sera aménagée au CICES pour renforcer les équipes chargées de la saisie des données, avec l’objectif clair de finaliser l’opération d’ici la fin février, ou au plus tard, en mars.

Ainsi, Yankhoba Diémé a exhorté les propriétaires à se rapprocher des services compétents pour récupérer leurs documents, rappelant l’importance de cette étape pour se conformer à la loi.

Il a été catégorique : « une fois cette période de grâce terminée, la phase de sensibilisation cédera la place à une répression systématique », dit-il. Il poursuit en mettant en garde : « Au-delà de cette échéance, les contrôles routiers deviendront fermes et les sanctions seront appliquées avec rigueur sur l’ensemble du territoire pour tout défaut de régularisations ». Les usagers de deux-roues sont donc formellement invités à se mettre en règle pour éviter les amendes et autres sanctions.

Au-delà de cette urgence de régularisation, le ministre a également évoqué une vision à plus long terme pour l’intégration des motos-Jakarta dans le paysage des transports. Dans ce cadre, il a privilégié une approche plus nuancée basée sur des études techniques, envisageant notamment l’aménagement de voies spéciales réservées ou des restrictions par zones géographiques.

Ces transformations, issues des conclusions des états généraux des transports, feront l’objet de concertations approfondies pour mesurer leur impact social avant toute mise en application, a-t-il précisé.

En attendant ces évolutions structurelles, la priorité est donnée à la mise en conformité immédiate des milliers de « motos-Jakarta » qui circulent sur le territoire national.

