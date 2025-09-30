Uploader By Gse7en
Cité dans le Pool d’avocats de Madiambal Diagne : Me Demba Ciré Bathily dément

30 septembre 2025 Actualité

Dans une déclaration publiée sur sa page X, Madiambal Diagne a cité le nom de maître Demba Ciré Bathily dans la liste des avocats qui vont le défendre devant le tribunal.

Une information très vite démentie par l’avocat qui précise qu’il ne défend pas Madiambal Diagne, mais plutôt son fils qui, selon lui, n’a rien à voir avec le dossier du journaliste. « Je viens de lire dans un post que je serais parmi les avocats de Mr Madiambal DIAGNE par ses soins. Je tiens à préciser que je ne fais pas partie de ses avocats et que c’est sûrement par erreur que ce post a été fait. Mon cabinet assure la defense de Mouhamed DIAGNE qui n’ a rien à voir avec les faits incriminés et qui par ailleurs est mon beau fils », a précisé la robe noire.

Pour rappel, Madiambal Diagne est pour le moment déclaré comme fugitif par la justice sénégalaise qui a, par la même occasion, émis un mandat d’arrêt international à son encontre. D’ailleurs, son épouse, ses deux fils et son marabout sont actuellement placés sous mandat de dépôt.


El HADJI MODY DIOP

