Coalition Diomaye Président : Aminata Touré publie une liste de 213 organisations adhérentes

Alors que Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko semblent fumer le calumet de la paix, Aminata Touré, quant à elle, poursuit sa mission de restructurer la coalition Diomaye Président. Désignée comme superviseur générale des travaux de restructuration de la coalition par Bassirou Diomaye Faye, l’ancienne Première ministre avance ses pions malgré le refus de Pastef d’Ousmane Sonko.

En effet, elle vient de publier une première liste consolidée de 213 organisations qui soutiennent, selon elle, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Cette liste inclut des structures ayant renouvelé leur engagement ainsi que de nouvelles entités ayant rejoint la coalition.

À en croire à Mimi Touré, « les membres de la coalition Diomaye Président sont pleinement mobilisés pour accompagner le Président de la République dans la mise en œuvre de ses ambitions pour le Sénégal ».

Publié par EL HADJI MODY DIOP